Precipita in un dirupo con la bici, rocambolesco salvataggio sul Monte Faito Provvidenziale l'intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania

Precipita in un dirupo facendo temere il peggio. Paura ieri sera per un ciclista sulla strada statale che porta al Monte Faito. A dare l'allarme è stato un suo amico che in quel momento era con lui.

Sul posto in poco tempo sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri. Ma per recuperarlo, si è reso necessario l'intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania, un corpo speciale e preziosissimo come sempre in situazioni di emergenza come queste.

Il ragazzo, raggiunto con una breve calata in corda per essere valutato e stabilizzato ed infine recuperato sulla strada asfaltata è stato affidato alle cure del 118. Fortunatamente non corre pericolo di vita. A valido supporto delle operazioni l'associazione volontari del Faito.