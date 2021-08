Cena al ristorante senza green pass ed è pure ai domiciliari: arrestata Dovrà rispondere di evasione una donna di Pomigliano d'Arco, sanzionato anche il ristoratore

Dovrà rispondere di evasione una donna di Pomigliano arrestata dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Tutto è nato da un controllo ai green pass dei clienti di alcuni dei ristoranti in via ripuaria, strada che conduce al litorale di Varcaturo.

Tutti i clienti hanno mostrano il qr code. Tutti in regola, tranne una donna. Non aveva il green pass né il risultato di un tampone recente e nemmeno i documenti di identità.

Quando i militari sono riusciti ad identificarla, hanno scoperto che la donna era anche sottoposta ai domiciliari. Una cena “clandestina” dunque costata cara.

Arrestata prima che arrivasse il conto, la 29enne è stata sottoposta nuovamente agli arresti in casa in attesa ora dell’udienza di convalida. Per lei e per il ristoratore anche una sanzione per violazione alla normativa anti-contagio