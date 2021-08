Barca a vela in fiamme: muore nel sonno hostess 30enne Tragedia nella notte a Castellammare di Stabia

Tragedia nella notte, nel porticciolo turistico ''Marina di Stabia'' a Castellammare di Stabia. Una barca a vela, che era rientrata ieri da un'escursione, ha preso fuoco per cause da accertare. A bordo dormiva una donna trentenne, morta nel rogo.

La barca è affondata e il suo corpo è stato recuperato senza vita. Potrebbe non essersi accorta di quanto stava accadendo, perdendo i sensi per asfissia durante il sonno. La donna lavorava sulla barca come hostess e avrebbe dovuto fare rientro a casa, era di origini romane, ma aveva confidato agli amici di essere molto stanca e per questo intendeva trattenersi per la notte, dormendo a bordo.

I vigili del fuoco sono giunti quando le fiamme avvolgevano già l'imbarcazione. Per la ragazza non c'era più niente da fare. Sul posto il magistrato della Procura della Repubblica di Torre Annunziata che procede per le indagini con i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.