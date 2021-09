"Basta morire negli ospedali, senza poter abbracciare i propri cari" Da Ischia, l'appello forte di Mimmo Loffredo al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

E' un dramma che accomuna tutti, allo stesso modo, in ogni angolo della regione sin dall'inizio della pandemia. Tante famiglie non hanno potuto inizialmente neppure celebrare un funerale o rivolgere un ultimo saluto in un cimitero. Pazienti deceduti, chiusi all'interno di sacchi, deposti nelle bare e tumulati nella solitudine più totale senza il conforto dei propri cari. Oggi qualcosa è cambiato, seppur in maniera ristretta è possibile almeno celebrare un rito funebre ma resta il dramma della solitudine negli ospedali dove restano vietate le visite dei familiari.

"Nelle settimane scorse - scrive Gennario Savio - attraverso un nostro servizio giornalistico intitolato “in ospedale si continua a morire senza poter abbracciare i propri cari”, abbiamo dato voce all’appello di Francesco Di Crescenzo fatto a pochi giorni dalla morte del papà che una volta entrato in ospedale non ha più potuto rivedere. Ebbene, in queste ore, a tal riguardo, si registra una durissima presa di posizione del di Mimmo Loffredo, medico e consigliere comunale di Forio il quale, oltre a denunciare la tragedia vissuta in un ospedale di Napoli dal padre poi deceduto, fa appello affinché i ricoverati non vengano più lasciati morire da soli e disperati nei reparti ospedalieri della regione Campania e senza neppure la possibilità di un ultimo abbraccio ai loro cari.

L’augurio, naturalmente - conclude Savio da sempre vicino alle questioni che riguardano i più deboli - è che ora finalmente chi di dovere intervenga e non consenta più, nonostante green pass, vaccinazioni e tamponi, ai degenti di morire negli ospedali senza poter avere accanto un proprio caro."