Forio d'Ischia i carabinieri arrestano due persone sorprese con la droga Le manette sono scattate ai polsi di un uomo e una donna

I carabinieri della stazione di Forio d’Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio una 46enne e un 19enne incensurato, entrambi del posto. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 24,20 grammi di cocaina, 1,20 di marijuana e una stecca di hashish del peso di 0.80 grammi. Nelle loro disponibilità anche 1000 euro in contante ritenuto provento illecito, diviso in banconote di piccolo taglio. Entrambi in manette sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di giudizio.