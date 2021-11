Arzano, colpita dalle fiamme un’azienda. Nube nera visibile ad enorme distanza Borrelli: “Non possono essere tutte coincidenze questi roghi che continuano a susseguirsi"

Un incendio è divampato nella mattina del 15 novembre, intorno alle 7, in un’azienda ad Arzano. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza. Timori tra i residenti e molte le segnalazioni arrivate da Casoria, Frattamaggiore, Afragola e Giugliano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non ci sarebbero feriti perché gli operai si sarebbero allontanati per tempo. La nube nera però si sta spostando su tutto il territorio ed è visibile a chilometri di distanza.

“È davvero improbabile che tutti questi incendi che stanno colpendo aziende del nostro territorio siano frutto soltanto di coincidenze. Chiediamo alle Aurorità e alla magistratura di accendere un riflettore su questo fenomeno e di aprire un fascicolo. Questi roghi tossici stanno avvelenando la nostra terra e a farne le spese sono i cittadini.

Nel frattempo abbiamo chiesto ad Arpac di monitorare le condizioni dell’ aria per capire se vi siano pericoli per la salute. Infine chiediamo ai Vigili del Fuoco che ne hanno la competenza di controllare i sistemi antincendio di tutte queste aziende.”- sono state le parole Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.