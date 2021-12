Topi a scuola a Pozzuoli? Borrelli: "Trovata degli studenti per saltare lezioni" Chi non ha voglia di studiare che faccia altro i responsabili dovranno essere puniti.”

Gli studenti dell’istituto magistrale di Pozzuoli avevano chiesto la sospensione delle lezioni a causa della presenza di ratti in due aule dell’istituto. La protesta era stata portata avanti soprattutto sulle piattaforme social grazie all’ausilio di alcuni filmati, inviati anche al il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Sembra però che i ratti, come denuncia la Dirigente Scolastica, siano stati introdotti all’interno dagli stessi studenti, dopo averli presi in qualche negozio di animali, vista la presenza di mangime e di ciotole d’acqua, per evitare le attività scolastiche.

Non è la prima volta che il Virgilio finisce nel mirino dei vandali. Nei mesi scorsi ignoti avevano sversato creolina su pavimenti e pareti costringendo la dirigenza a sospendere le lezioni.

“Chiediamo di andare fin in fondo a questa vicenda e di verificare le responsabilità degli studenti. Se effettivamente i topi sono stati introdotti da qualcuno, i responsabili dovranno essere puniti. Chi non ha voglia di studiare che non ci va a scuola, che faccia altro nella vita. Ci sono altri studenti, insegnanti e collaboratori scolastici che vanno rispettati. ”-ha commentato Borrelli.