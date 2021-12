Stroncato da un malore: muore a 52 anni Hugo Maradona Il malore stamattina nella sua casa di Monte di Procida

E' morto questa mattina Hugo MARADONA. Il fratello di Diego Armando è stato colpito da un arresto cardiaco. MARADONA, che aveva 52 anni e abitava a Monte di Procida in provincia di Napoli è stato colpito da un arresto cardiaco. Hugo MARADONA aveva cominciato a giocare a calcio anche lui da giovanissimo, come Diego e il fratello Raul. A 18 anni fu acquistato dal Napoli e girato in prestito all'Ascoli, prima di prendere altre strade.