Dura condanna contro lo spregevole episodio di capodanno a Pomigliano d'Arco In fiamme tre auto della polizia municipale, la solidarietà del sindaco di Acerra

Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha voluto esprimere solidarietà e sostegno al Comune di Pomigliano d’Arco per l’episodio avvenuto la scorsa notte nel parco auto della polizia locale, con l’incendio di tre autovetture: «Questi atti criminali non freneranno in alcun modo le iniziative di ripristino della legalità che le Amministrazioni locali stanno portando avanti.

L’amministrazione comunale di Acerra sa cosa causa e cosa provoca questa vile azione nell’azione della Polizia locale: porterà un aumento sicuro della determinazione e dell’azione degli uomini e delle donne della Municipale, una determinazione ad esigere il rispetto delle regole fino in fondo, per la tutela di tutti. Sono sicuro - continua il primo cittadino di Acerra - che questo spregevole atto non intimorirà nessuno: Pomigliano d’Arco come Acerra, non rallenta l’azione quotidiana contro la malavita e il malaffare.

Non ci sarà neanche alcun sentimento di rivalsa, ci sarà la piena certezza che il lavoro che si sta facendo deve essere perseguito con fermezza e risolutezza, come sempre fanno quotidianamente le Forze dell’Ordine tutte».