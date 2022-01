Carabinieri arrestano 53enne per evasione a Boscoreale Sorpreso senza documenti alla guida di uno scooter ma riconosciuto dai militari

Sono le 22 a Boscoreale ed i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata notano un uomo sulla cinquantina a bordo di uno scooter. Lo fermano a via madre Teresa di Calcutta e gli chiedono la patente e la carta di circolazione. Dice di aver dimenticato i documenti e di essere di Napoli.

Il piano sembrava perfetto ma non aveva fatto i conti con un piccolo dettaglio: i carabinieri lo conoscevano. Lui infatti è un 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine e tuttora sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Quei 2 carabinieri che lo hanno fermato sono andati a casa sua tante volte per controllarlo ma lui probabilmente faceva caso alle divise più che ai volti. Abitudine che non riguarda i militari che lo hanno riconosciuto ed arrestato per evasione.

Il 53enne è in attesa di giudizio e risponderà all’autorità giudiziaria anche dei reati di ricettazione (il mezzo sul quale era a bordo era stato appena rubato) e per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale.