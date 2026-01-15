Giovane ferito alla testa da colpi di pistola nella notte E' accaduto in via Vespucci: il ventinovenne è stato portato al Vecchio Pellegrini

- Un giovane di 29 anni è stato ferito alla testa con un colpo d'arma da fuoco. Soccorso e portato in ospedale, al Vecchio Pellegrini di NAPOLI, non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto intorno alle 2 della scorsa notte in via Vespucci. La vittima ha raccontato che era in auto in compagnia di un'altra persona quando sono sopraggiunte due persone in sella ad uno scooter. Il passeggero del motociclo, forse con l'intento di mettere a segno una rapina, ha estratto una pistola esplodendo più colpi, di cui uno ha ferito alla testa il 29enne. Portato in ospedale è stato subito medicato. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di NAPOLI. (