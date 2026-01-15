Carabinieri: dal controllo al codice della strada all'arresto per droga Pusher in manette a San Giorgio a Cremano

Questa notte a San Giorgio a Cremano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per droga un 23enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, fermato mentre percorreva via San Martino durante un controllo al codice della strada, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hashish e marijuana.

E’ scattata così anche la perquisizione domiciliare e lì i carabinieri hanno trovato quasi 52 grammi di hashish e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.. Il 23enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.