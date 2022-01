Movida violenta sul lungomare a Napoli, due giovani gambizzati: di indaga Sono stati accompagnati da amici al Cardarelli

Movida violenta sul lungomare a Napoli. La polizia indaga sul doppio ferimento che ha insanguinato la zona degli chalet a Mergellina nella notte. Erano circa le 5 quando al Cardarelli, accompagnati da amici, sono giunti a pochi minuti di stanza l’uno dall’altro due giovani entrambi colpiti alle gamba da proiettili. Uno ha riferito di aver reagito alla rapina dell’autovettura, l’altro di aver litigato con dei coetanei per futili motivi.

E' il secondo episodio nel giro di poche ore. Colpi di arma da fuoco erano stati esplosi ieri notte contro un'auto a Frattaminore. Sul posto, in via Filippo Turati, i carabinieri della stazione di Frattamaggiore, allertati dalla segnalazione di esplosioni di colpi d'arma da fuoco. I militari hanno trovato e poi sequestrato un'auto centrata da circa 15 proiettili, il cui calibro è in fase di accertamento. Non risultano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania.