Poliziotti e militari dell'esercito aggrediti: due arresti in poche ore a Napoli Tensione in due zone centrali della città

Gli agenti del commissariato Decumani, sono intervenuti in piazza Bellini per la segnalazione di una persona armata di un bastone in metallo che stava spaventando i passanti. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un giovane in evidente stato di agitazione che stava minacciando una pattuglia dell’esercito Italiano con un coccio di bottiglia e che, alla loro vista, si è scagliato contro di loro fino a quando, grazie al supporto delle volanti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale, è stato bloccato, inoltre, poco distante gli operatori hanno rinvenuto la mazza in metallo. L’uomo, un 24enne di Castel Volturno, è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti del commissariato Pianura e dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti invece in via Parmenide per la segnalazione di una persona in strada che stava dando in escandescenze colpendo con calci e pugni alcune auto in sosta. I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Un 44enne napoletano con precedenti è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.