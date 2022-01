Tornano in azione le baby gang nel napoletano: denunciati tre minori Incastrati dalle telecamere, dovranno rispondere di lesioni personali

Tre ragazzini sono stati denunciati dalla polizia per aver brutalmente aggredito un coetaneo in via Macello nei pressi di un centro commerciale di Pompei. Gli agenti del locale commissariato, sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato loro che il figlio era stato aggredito da un gruppo di giovani, allontanatisi poi velocemente dal luogo.

Determinanti ai fini delle indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e dello stesso centro commerciale, al fine di individuare e rintracciare i minori. Alla fine sono stati denunciati al tribunale per i minorenni e affidati ai rispettivi genitori.