Positivi al tampone lasciano isolamento e vengono denunciati dai carabinieri E' successo a Qualiano in provincia di Napoli

Ancora positivi al covid a spasso senza autorizzazione. In tre sono stati beccati nel comune di Qualiano dai carabinieri della locale stazione. Il primo è un 36enne trovato in strada, alla guida della propria autovettura nonostante fosse sottoposto ad isolamento. Due giovani di 24 e 19 anni, invece, sono stati sorpresi in un hotel della circumvallazione esterna. Entrambi positivi e di fatto in isolamento, avevano lasciato le rispettive abitazioni rischiando di contagiare anche altre persone. Sono stati tutti denunciati.