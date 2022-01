Sorpresi con arnesi da scasso nello zaino: denunciati due giovani Controlli dei carabinieri nel napoletano nei guai anche una donna per furto di rame

Sono le 4.30 nel quartiere Lieti di Capodimonte ed i carabinieri delle locale stazione stanno perlustrando la zona. I militari notano all’altezza del tondo di capodimonte due uomini su uno scooter. Li vogliono fermare per controllarli. Lo scooter rallenta ma poi i due centauri spintonano il carabiniere, parte l’inseguimento. La fuga per le strade del quartiere dura poco. I carabinieri li bloccano e li perquisiscono. Rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso custoditi in uno zaino. I due uomini sono del rione don guanella, hanno 21 e 23 anni e sono entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari li hanno denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il conducente dello scooter, il 21enne – è stato denunciato anche per guida senza patente.

I carabinieri della stazione di Qualiano invece hanno denunciato per furto una 26enne di origini rom residente nell'insediamento nella zona Asi di Giugliano. La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione Principe e aveva portato via in auto circa 100 kg di rame per un valore di circa 2 mila euro. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell’area e hanno bloccato la donna, recuperato e restituito la refurtiva.