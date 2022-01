Calata Capodichino, sorpresi con la droga in auto: arrestati Rione Bisignano, detiene droga in casa: arrestato

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Giovanni- Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Traversa Prima Mastellone dove hanno rinvenuto diverse buste, di diverse dimensioni, contenenti 1,3 kg circa di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Un 34enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del commissariato Secondigliano invece, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Calata Capodichino due uomini a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto, nascosti sotto il sedile del passeggero, un panetto di cocaina del peso di circa 1,2 kg e cinque stecche di hashish per circa 8,15 grammi. Si tratta di due napoletani di 38 e 22 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.