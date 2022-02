Badante aggredisce anziano in casa: arrestata per maltrattamenti Nei guai una 40enne ucraina nel napoletano

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Montenuovo Licola Patria per la segnalazione di una persona aggredita in casa.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che si trovava in strada il quale ha raccontato loro di essere stato strattonato e preso per i polsi violentemente da una donna che in alcune occasioni lo avrebbe accudito e che adesso si trovava ancora nel suo appartamento.

Gli operatori, una volta entrati nell’abitazione, hanno identificato la donna, una 40enne ucraina con e l’hanno arrestata per maltrattamenti. La quarantenne è stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

Sempre la polizia ieri nell'ambito di un'altra attività, ha controllato in largo Sermoneta a Napoli un ragazzo che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dal 28 gennaio 2022. Per tale motivo il giovane, un 20enne napoletano, è stato denunciato per violazione dell'isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 ed invitato a raggiungere quanto prima la propria abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.