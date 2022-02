Arzano, lotta alle occupazioni abusive: denunciate sei persone Blitz dei carabinieri nel rione popolare 167

I carabinieri continuano la lotta all’occupazione abusiva. Ad Arzano, nel rione popolare 167 i militari della locale tenenza hanno denunciato per occupazione abusiva ed invasione abusiva di edifici 6 persone. La via presa di mira è la cristoforo colombo.

I denunciati sono due uomini già noti alle forze dell’ordine e quattro donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni. Le donne, madri di piccoli bambini, mandate in “avanscoperta” seguendo quell’insano e ormai consolidato piano criminale secondo il quale nessuno può opporsi.



E c’è pure chi non si è accontentato. Tra i 6, infatti, un 33enne già noto alle forze dell’ordine nonostante fosse residente in quella stessa strada ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante. Forse più consono alle sue esigenze. Una vera e propria invasione accertata dai Carabinieri che hanno sorpreso gli abusivi all’interno delle unità abitative di proprietà dell’Acer Campania