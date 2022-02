Pozzuoli, viola la sorveglianza speciale: arrestato In manette un 56enne puteolano

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, nel transitare in via Roma nei pressi del porto, hanno notato confabulare tra loro quattro uomini che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno controllati accertando che uno di essi, identificato un 56enne puteolano sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pozzuoli dal gennaio del 2019, si trovava in compagnia di una persona pregiudicata. Inoltre, gli operatori avevano sorpreso i due già in un'altra occasione ed hanno accertato che il 56enne, lo scorso 20 gennaio, si era intrattenuto anche con un altro pregiudicato e, per tali motivi, lo hanno arrestato per violazione delle prescrizioni inerenti la misura cui è sottoposto.