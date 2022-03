Intervengono per un incendio di un'auto e trovano un cadavere carbonizzato Il macabro rinvenimento ad Acerra da parte dei carabinieri

Si indaga sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato all'interno di un'auto. Il macabro rinvenimento ad Acerra, in località ponte dei cani. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna intervenuti per la segnalazione di una fiat 600 in fiamme. All'interno del veicolo incendiato è stato trovato il cadavere. Saranno ora le indagini a fare piena luce sull'accaduto.