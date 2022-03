Pietre e uova contro la casa di una coppia: denunciati sette giovanissimi Erano diventati un incubo di notte e di giorno

7 giovanissimi hanno tormentato per circa un mese una coppia di Arpino di Casoria, lanciandogli contro casa uova e pietre. Di notte e di giorno, in qualsiasi orario. Gli avevano addirittura danneggiato la finestra, colpendo in pieno il vetro di uno degli infissi. Non è chiaro il motivo di tale accanimento ma per le vittime si è trattato di 30 giorni complicati e faticosi. Ed è per questo che non hanno avuto altra scelta che denunciare tutto ai carabinieri. Grazie agli accertamenti svolti, all’analisi delle telecamere presenti in zona, i militari hanno identificato e denunciato 6 minorenni e 1 maggiorenne. Dovranno rispondere di danneggiamento e violenza privata.