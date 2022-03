Napoli, quartieri spagnoli e centro: carabinieri presidiano la movida Nel bilancio anche un giovane denunciato perchè in possesso di una mazza da baseball

Un 20enne di Poggioreale passeggero di uno scooter guidato da un amico coetaneo è stato sorpreso con una mazza da baseball. Ad intercettarli i carabinieri in via san Biagio dei librai. Inevitabile la denuncia per porto abusivo di arma, mentre il conducente dovrà rispondere di guida senza patente perché mai conseguita.

Denunciato anche un senegalese di 33 anni per furto aggravato. In piazza Bellini ha sfilato dalle tasche il telefono ad una donna. La malcapitata se n'è accorta e insieme ad alcuni passanti l'ha inseguito recuperando anche il telefono. Ha poi chiamato il 112 e fornito una descrizione del ladro. I carabinieri intervenuti non ci hanno messo molto e tra la folla della piazza lo hanno individuato, identificato e denunciato. Durante il servizio, sono state identificate 111 persone e ispezionati 40 veicoli. Numerose le sanzioni al codice della strada.