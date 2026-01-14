Maxi operazione della polizia: due arresti, sequestrate armi e droga L'attività ha riguardato il circondario di Napoli e Melito

Nel circondario del comune di Napoli e Melito di Napoli la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della squadra mobile della questura di Napoli, unitamente a personale del reparto prevenzione crimine Campania, delle unità cinofile antidroga ed anti esplosivo e della polizia scientifica, hanno arrestato due persone, di cui un 30enne napoletano per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra e un 25enne, anch’egli napoletano, per porto abusivo di arma comune da sparo.

In particolare, a Melito di Napoli, i poliziotti hanno controllato un’auto con a bordo il 30enne, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica beretta, calibro 6,35.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto, nel vano di ingresso, una busta di plastica contenente materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti (svariate confezioni di buste di plastica per il sottovuoto, mascherine, pellicola, macchina per il sottovuoto, nonché un bilancino di precisione ed una bilancia da cucina).

Ancora, all’interno del motore di un condizionatore posto sul lastrico solaio ed al quale si accede attraverso una finestra posta a circa 3 metri dal suolo posta sul ballatoio, antistante la porta dell’abitazione, sono stati rinvenuti 2 due fucili M70 AB2.

Inoltre, gli agenti hanno controllato l’abitazione della compagna del 30enne nella zona del centro storico di Napoli, dove, in un vano in uso esclusivo al predetto, hanno rinvenuto altri 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 kg.

Gli operatori hanno controllato nella stessa zona l’abitazione del 25enne, in cui hanno rinvenuto una pistola semiautomatica cal. 6,35 con 5 cartucce dello stesso calibro.

I successivi controlli hanno consentito agli agenti di rinvenire in un locale box, ubicato a Melito di Napoli, 3 revolver 357 magnum, un fucile a pompa cal. 20, 312 cartucce di vario calibro, ben 29 panetti di hashish del peso complessivo di circa 3 kg, 6 buste contenenti circa 650 grammi di marijuana, 32 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg e 2 giubbotti antiproiettile.

Al termine degli adempimenti di rito, sia il 30enne che il 25enne sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla questura di Napoli, volto al rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.