Napoli, rammarico al Maradona: col Parma è solo 0-0 Gli azzurri rimediano il terzo pari di fila con il primato che rischia di allontanarsi

Napoli-Parma 0-0

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (13'st Spinazzola), Lobotka, McTominay, Olivera (13'st Elmas); Politano (34'st Vergara), Højlund, Lang (13'st David Neres)(45'st Lucca). Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo (25'st Del Prato), Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen (1'st Valeri), Ordonez (45'st Benedyczak); Ondrejka (14'st Bernabe); Cutrone (14'st Pellegrino). All. Cuesta

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli che viene fermato al Maradona dal Parma. Gli azzurri hanno provato con insistenza a gonfiare la rete. Dopo undici minuti è arrivata la marcatura messa a segno da McTominay, ma l'arbitro ha annullato tutto per una precedente posizione di fuorigioco di Mazzocchi. Successivamente, è stato un dominio da parte del Napoli dal punto di vista del possesso e delle occasioni, ma gli attacchi azzurri si sono infranti sul muro eretto dal portiere Rinaldi, il quale è stato nominato migliore in campo della partita. Tanto rammarico e delusione in casa Napoli per la mancata vittoria, con gli azzurri che restano al terzo posto a quota 40 punti, con l'Inter che ha la possibilità di allungare a sei i punti di vantaggio qualora dovesse vincere contro il Lecce.