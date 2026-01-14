Napoli, Stellini mastica amaro dopo il pari col Parma: "Ci è mancata lucidità" Le parole dell'allenatore in seconda di Conte dopo il pari del Maradona

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Parma e al termine della gara Stellini analizza una partita fatta di occasioni, impegno e rimpianti. Gli azzurri hanno spinto soprattutto nella ripresa, ma senza riuscire a trovare il gol che avrebbe sbloccato il match: "Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi sono stati tanti, ma non li abbiamo finalizzati. Nel primo tempo ci è mancato qualcosa nella qualità dei passaggi per arrivare con più continuità al cross". Un problema non solo tecnico, ma anche fisico e mentale: "È molto tempo che giochiamo con gli stessi calciatori. Con partite ravvicinate capita di non avere sempre la giusta lucidità e anche un po’ di energia".

"Nella ripresa abbiamo dato tutto"

Nel secondo tempo il Napoli ha alzato il ritmo, provando fino all’ultimo a scardinare la difesa avversaria: "Nella ripresa abbiamo dato tutto, ma non siamo stati fortunati. Contro squadre che si difendono basse facciamo fatica: dobbiamo trovare il momento giusto per colpirle e oggi non ci è riuscito nulla, neanche con il Var".

"La squadra deve rimanere unità"

Il secondo di Conte ha poi sottolineato l’importanza di restare compatti in un momento complicato, segnato dalle assenze: "Dobbiamo tenere la squadra unita per affrontare tutte le partite che abbiamo davanti. Ci mancano diversi calciatori da tempo e non sappiamo quando potremo recuperarli. Per questo dobbiamo affidarci ai ragazzi che abbiamo, che stanno dando il massimo".

Stellini spiega il cambio di Neres

Infine, chiarimenti sul cambio di Neres, uscito per un problema fisico: "Sarebbe un cambio anomalo se stesse bene. Aveva avuto un problema già con la Lazio, stava recuperando e aveva dato disponibilità a giocare. Una volta entrato in campo, però, ha sentito di nuovo dolore".