Vigilante barbaramente aggredito, Alviti: "Serve militarizzazione a Miano"

"Sabato scorso, c'è stata una gravissima aggressione all’operatore fiduciario della Vigilanza, con rottura del setto nasale e lesione del bulbo oculare da parte di una baby gang che voleva intrufolarsi illegalmente in un centro commerciale".
Il presidente nazionale delle guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, sottolinea come la macelleria sociale della vigilanza privata sia arrivata ad apici pazzeschi dopo la morte del vigilante a Cortina d’Ampezzo per il troppo freddo e le mancanze di sicurezza previste dal digs.
Aviti chiede una pronta attenzione per la salvaguardia della tutela fisica degli operatori tutti specialmente quelli della vigilanza che sembrerebbero non solo sottopagati ma soprattutto condannati a turni e orari di lavoro stressanti prolungati e senza le dovute tutele giuridiche ed economiche
Richiesto al prefetto di Napoli di militarizzare l’intera area di Miano da tempo vittima non solo della criminalità organizzata ma soprattutto delle baby gang che molte volte - afferma - sono più dannose e pericolose della stessa camorra".