Napoli-Parma, Buongiorno: "Grande amarezza per questo pareggio" "Lavoriamo sodo per fare bene. Non c'è sfiducia"

Il Napoli si ferma sullo 0-0 contro il Parma e lascia sul campo una dose di rammarico evidente. A commentare il pareggio è Alessandro Buongiorno, che analizza con lucidità punti di forza e limiti della squadra: “Siamo amareggiati per questo pareggio, non siamo riusciti a trovare l’ultima giocata o il tiro che potesse portarci al gol”, ammette il difensore azzurro. “Analizzeremo tutto con il mister per continuare a lavorare su questo punto di vista”, aggiunge, sottolineando la volontà di trasformare le occasioni create in reti concrete. Quanto al primato, Buongiorno mantiene la concentrazione sul gruppo e sul percorso da seguire: “Non c’è sfiducia, ci concentriamo su noi stessi partita dopo partita, cercando di fare ciò che proviamo in allenamento. La condizione fisica? E' chiaro che gli impegni ravvicinati sono impegnativi, soprattutto contro squadre più fresche, ma lavoriamo sempre con i preparatori per farci trovare al meglio”.