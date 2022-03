Nuovo blitz dei carabinieri nel quartiere Scampia: arrestano pusher Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne

A Napoli, nel quartiere Scampia, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per spaccio di droga un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno notato il 39enne che entrava in un appartamento abbandonato all’interno della vela gialla e lo hanno seguito. I militari lo hanno bloccato mentre tentava di disfarsi di droga e soldi lanciandoli da una finestra. Rinvenuti e sequestrati 75 dosi di eroina e 1244 euro in contanti. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.