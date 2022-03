Fuorigrotta, 41enne napoletano aggredisce i poliziotti: denunciato Bloccato dopo aver danneggiato un’autovettura di servizio

Gli agenti dei commissariati San Paolo e Bagnoli, sono intervenuti in largo Lala per la segnalazione di una persona molesta. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma, dopo un breve inseguimento terminato nei pressi della stazione metropolitana “Leopardi”, è stato raggiunto e, non senza difficoltà e con il supporto delle volanti dell’ufficio prevenzione generale, bloccato dopo aver danneggiato un’autovettura di servizio. Un 41enne napoletano con precedenti a carico, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione.