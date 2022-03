Lettieri, minacce alla direttrice Bertone: atto vile e codardo Il sindaco di Acerra: "La camorra non farà tacere la stampa"

Il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, in una nota alla stampa, afferma: “In riferimento alle vili minacce di morte rivolte alla giornalista Maria Bertone, direttrice di Cronache di Napoli e Caserta, desidero esprimere la mia personale vicinanza a lei e ai giornalisti tutti, e la solidarietà di tutte le Istituzioni e la Comunità acerrane. Certamente la delinquenza non può immaginare di far tacere la stampa, certamente sbaglia indirizzo individuando come bersaglio un giornalista. Chi lavora merita rispetto, questo è stato un atto codardo. Sono fiducioso che le forze dell’ordine, la magistratura continueranno nelle loro, purtroppo quotidiane, attività di tutela del libero esercizio della professione giornalistica e nelle attività investigative perché i responsabili di intimidazioni e violenze contro i giornalisti non restino impuniti. Siamo vicini alla direttrice Bertone e a tutti i suoi colleghi e ribadiamo loro l’appoggio totale per il lavoro di denuncia della camorra e di racconto delle realtà positive che la contrastano”.