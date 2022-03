Minacce di morte a Bertone: audizione a tutela della libera informazione Solidarietà della vice presidente commissione regionale speciale anticamorra Vittoria Lettieri

Solidarietà della vice presidente commissione regionale speciale anticamorra e beni confiscati del consiglio regionale della Campania Vittoria Lettieri alla giornalista Maria Bertone dopo le gravissime minacce di morte ricevute: “Ritengo che siano gravi ed inquietanti le minacce di morte rivolte alla giornalista Maria Bertone, direttrice dei quotidiani Cronache di Napoli e Cronache di Caserta cui esprimo la piena solidarietà, che va anche alle redazioni da lei dirette.

Minacce inaccettabili che condanno con forza e che rappresentano sicuramente un rischio che non va sottovalutato, per questi motivi - anche in qualità di vice presidente della commissione speciale anticamorra del consiglio regionale della Campania - sono fiduciosa che la magistratura e le forze dell’ordine, sempre attente, sapranno fermare questo pericoloso clima di odio nei confronti di chi rappresenta la libertà di stampa, soprattutto nei territori più a rischio per l’informazione.

Sono anche certa che se l’intento di chi ha inviato la lettera era quello di intimidire i giornalisti, si è sbagliato di grosso. In commissione riproporrò per il tramite dell’ordine dei giornalisti della Campania, l’audizione di chi rappresenta la libera informazione in Campania, un progetto che avevamo già avviato”.