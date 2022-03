Muore folgorato mentre tocca fili di rame di una cabina elettrica Tragedia ad Agnano nel napoletano

E' morto folgorato, mentre maneggiava fili di rame di una cabina elettrica. Non c'è stato nulla da fare per un 38enne di Pianura. Inutile la corsa disperata all'ospedale San Paolo da parte dei sanitari del 118 immediatamente giunti sul posto. E' successo lungo una strada privata nel territorio di Agnano. L'uomo è giunto già cadavere al pronto soccorso di via Terracina. La salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali. Sull'accaduto indagano i carabinieri.