Sorpreso a spacciare droga, si barrica nel bagno di un negozio: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 20enne napoletano

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Poderico hanno notato una persona cedere qualcosa ad un'altra in cambio di denaro. Lo spacciatore, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga nascondendosi nel bagno di un esercizio commerciale dove, dopo aver tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, è stato, con non poca difficoltà, bloccato e trovato in possesso di 4 involucri con 5,47 grammi di marijuana e di 455 euro. L’uomo, un 20enne napoletano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.