"Non permetterò mai che esca di galera, lo braccherò" Borrelli nel carcere di Secondigliano per chiedere al direttore di fermare uno stalker

ll consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con l'esponente dell'esecutivo cittadino del Sole che Ride Enzo Vasquez si è recato presso il carcere di Secondigliano per discutere con il direttore della vicenda della 50enne perseguitata e minacciata da suo ex, detenuto proprio a Secondigliano.

La donna aveva denunciato e fatto arrestare il suo ex, che non ha accettato la fine della loro storia, ma questo dal carcere continua a perseguitarla con telefonate, e a minacciarla di morte. La ha anche fatta pedinare da un suo socio, in libertà. La vicenda è stata raccontata dalla stessa donna in diretta alla radiazza di Gianni Simioli.

“Lanciamo un messaggio al detenuto che sta minacciando di morte la sua ex: faremo di tutto per farti rimanere in carcere.

Per certi soggetti, pazzi e criminali, serve la tolleranza zero, è quello che continuiamo a chiedere da anni e che abbiamo chiesto alla magistratura, in questo caso specifico, e al direttore del carcere visto che il soggetto continua a usare un cellulare in modo illegale per fare chiamate minatorie e ha assoldato un complice che la segue e la riprende pubblicando il tutto sui social.

In giro c’è troppa solidarietà per i delinquenti, che con la complicità di soggetti ’potenti’ continuano a delinquere anche in galera, come accaduto qui a Secondigliano dove è stata allestita una piazza di spaccio. E’ ora di mettere fine a tutto questo.”- le parole di Borrelli.