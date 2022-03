Violenta aggressione per la postazione 118 di Marano: vanno avanti le indagini L'indignazione dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate"

Si indaga sulla violenta aggressione alla postazione del 118 di Marano a Napoli. I sanitari di turno erano stati allertati per una persona precipitata dal balcone a via Lisbona, case popolari della 219, a Melito di Napoli.

Giunti sul posto l’equipaggio è stato aggredito dagli astanti, dalle prime ricostruzioni sembra che la violenza abbia avuto seguito all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania dove gli stessi hanno colpito l’equipaggio persino con oggetti contundenti .

Da Nessuno tocchi Ippocrate: "Purtroppo per il giovane 20enne precipitato dal balcone non c’è stato nulla da fare, alla sua famiglia va il nostro cordoglio.Nessun rispetto invece per chi ,invece di aiutare l’equipaggio nelle manovre di soccorso , ha ggredito i sanitari in una maniera davvero brutale!"