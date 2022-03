Pompei e comuni limitrofi ai raggi x dei carabinieri Controlli in collaborazione con i militari del Nas e di personale ispettivo della Siae

Controlli “alto impatto” dei Carabinieri della compagnia di Torre annunziata nel comune di Pompei. Grazie alla collaborazione di militari del Nas e di personale ispettivo della Siae sono state identificate 58 persone e ispezionati veicoli e attività commerciali. Grande attenzione anche alle attività commerciali. Il titolare di un bar di Boscotrecase è stato sanzionato per oltre 3500 euro per mancato tracciamento di generi alimentari e mancata compilazione delle schede di autocontrollo Haccp. 10 i chili di alimenti posti sotto sequestro perché mal conservati. Dei 6 locali pubblici controllati nel comune di Pompei, 2 sono stati multati per violazione delle norme in materia di diritto d’autore. 3 le persone segnalate alla Prefettura. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni