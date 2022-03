Miano, sorpreso in casa con la droga: arrestato Intervento degli agenti dei commissariati Secondigliano e Scampia

Gli agenti dei commissariati Secondigliano e Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Gambardella presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti, con il supporto dell’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale, hanno rinvenuto, all’interno di una busta nascosta dietro un mobile nella sala da pranzo, 37 stecche, 1 tavoletta e 16 pezzetti di hashish per circa 281 grammi, un bilancino di precisione, un tagliere e un coltello con la lama di 18 centimetri. Un 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.