Omicidio Marangio, svolta nelle indagini: arrestato presunto autore Il grave fatto di sangue avvenne a Napoli la notte dell'8 agosto 2020

La squadra mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale partenopeo, che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un 31enne ritenuto gravemente indiziato dell'omicidio di Salvatore Marangio, attinto in piazza Volturno a Napoli, la notte dell'8 agosto 2020 da numerosi colpi d'arma da fuoco che ne hanno poi determinato il decesso il 18 settembre 2020. Risulta gravemente indiziato dei reati di porto d'armi e detenzione di documenti di identificazione contraffatti che sarebbero stati utilizzati nelle immediatezza dell'evento delittuoso, per darsi alla fuga, soggiornando presso diverse strutture alberghiere del territorio nazionale.