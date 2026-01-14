Ecco in che stato si cucinava nel locale: scatta l'immediata sospensione I controlli congiunti di vigili, polizia locale, vigili del fuoco e Asl

Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale, la Polizia di Stato, personale dell’Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco ha portato alla sospensione dell’attività di un locale di somministrazione, nel quale sono state accertate numerose violazioni delle norme sanitarie, ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli hanno riguardato un’attività con sede in piazza Cavour. Accertate quattro violazioni amministrative. In particolare, sono state rilevate irregolarità in materia di inquinamento acustico, violazioni delle disposizioni comunali sulla corretta gestione e differenziazione dei rifiuti, oltre all'irregolare installazione di tende e insegne senza le necessarie autorizzazioni.

L’Asl ha riscontrato un ingente quantitativo di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, che ha portato alla sospensione dell'attività.

I Vigili del Fuoco, infine, hanno rilevato ipotesi di reato riconducibili alla mancata adozione delle misure di prevenzione incendi a tutela dell’incolumità dei lavoratori e all’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività antincendio per gli impianti di produzione di calore utilizzati.