Spara contro un'abitazione per uccidere la sua ex convivente: arrestato Dopo essersi sottratto alla cattura si è consegnato ai carabinieri

Deve rispondere di tentato omicidio con arma da fuoco ai danno della sua ex convivente, un 35enne napoletano arrestato dai carabineri della compagnia di Marano, nell’ambito di indagini dirette dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.

L'uomo in crisi relazionale con l’ex compagna, si è recato sotto la sua abitazione a bordo di uno scooter trasportato da un complice ed ha esploso un colpo all’indirizzo della donna colpendo però un’imposta dell’abitato facendo scivolare la vittima a terra.

Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dei fatti, le dichiarazioni assunte dalla parte offesa e dai familiari, unitamente all’attività tecnica d’indagine successiva, hanno consentito di risalire all’indagato, gravemente indiziato dell’efferato reato, oltre che del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della giovane donna.

Dopo essersi sottratto alla cattura per diversi giorni, per effetto della pressione subita dalle incessanti ricerche, si è costituito ai carabinieri di Marano di Napoli ed ora è in attesa dell’interrogatorio di garanzia nella casa circondariale di Poggioreale.