Minore accerchiato e accoltellato da una banda di balordi E' stata una notte da far west quella appena trascorsa a Napoli

E' stata una notte da far west quella appena trascorsa a Napoli, una notte fuori controllo, di sangue e terrore. Non solo l'agguato al 25enne, trovato cadavere in auto davanti allo stadio Maradona. Un 14enne è stato accoltellato da alcuni ragazzi non si sa per quale motivo alle gambe e alla schiena. E' successo nei pressi della Galleria Umberto I in via San Carlo. E' ora ricoverato in ospedale. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Sono stati già ascoltati alcuni coetanei e acquisite diverse le telecamere presenti nella zona per fare piena luce ed individuare i responsabili.