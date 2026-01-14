Napoli-Parma, alle 19:30 chiude uscita tangenziale Fuorigrotta In entrambe le direzioni

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:30 di mercoledì 14 gennaio 2026 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica "allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli".