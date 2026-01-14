Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:30 di mercoledì 14 gennaio 2026 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica "allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli".
Napoli-Parma, alle 19:30 chiude uscita tangenziale Fuorigrotta
In entrambe le direzioni
Napoli.