Napoli: rintracciato e arrestato grazie al geolocalizzatore degli auricolari Manette ad un 30enne di origine marocchina per furto e resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 30enne di origine marocchina per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in corso Umberto I, all’angolo con piazza Garibaldi per la segnalazione di un furto.

La denuncia

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontanto che, poco prima, mentre si trovava in via Agostino Depretis a scaricare del materiale da un furgone, aveva sorpreso un uomo che si stava allontanando con il suo zaino, lasciato incustodito all’interno dell’automezzo, inoltre, ha aggiunto che era riuscito ad intercettare la posizione dello zaino poiché al suo interno vi era un paio di auricolari con la geolocalizzazione attiva.

L'individuazione

Gli operatori, grazie alle descrizione fornite e alla posizione indicata dal geolocalizzatore degli auricolari, in via Raffaele Conforti hanno individuato l'uomo mentre tentava di darsi alla fuga, ma lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.