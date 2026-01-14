IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Vergognatevi! La rabbia di Conte e il suo rapporto con i tifosi napoletani, ma c'era il quarto uomo nel mirino...

Sul pallone scagliato in tribuna da Antonio Conte durante Inter-Napoli, il giornalista Mario Fabbroni, intervenendo a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, ha dichiarato: "Questo gesto credo abbia legato ancora di più il mister ai napoletani, ancora più dello scudetto. Quel pallone scagliato con quella rabbia fa capire che quest'allenatore non molla. Ha certificato l'appartenenza alla causa. Quel pallone significa tanto per Conte". Mi permetto di obiettare. Ciò che certifica l'avvenuta inclusione del tecnico salentino alla causa borbonica è il "Vergognatevi!" gridato tre volte in faccia al quarto uomo, Colombo da Como