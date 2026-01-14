Juve Stabia, ufficiale Dalle Mura: i dettagli dell'operazione Il difensore lascia il Cosenza per vestire la maglia gialloblù

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cosenza Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Pietrasanta il 2 febbraio 2002, Dalle Mura è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha esordito in Serie A il 2 agosto 2020 nella gara contro la SPAL.

Nella stagione 2020/21 si trasferisce alla Reggina in Serie B, collezionando 9 presenze. Nella stagione 2021/22 veste la maglia del Pordenone, con cui totalizza 17 presenze.

Nel campionato 2022/23 passa alla SPAL, scendendo in campo in 27 occasioni e fornendo 1 assist. La stagione 2023/24 lo vede invece alla Ternana, con cui colleziona 14 presenze.

Dalla stagione 2024/25 al Cosenza, in Serie BKT, disputa 23 gare mettendo a referto 1 assist, mentre nella stagione in corso, in Serie C girone C, ha collezionato 9 presenze.

“Contento di aver ricevuto la chiamata da parte di un club che ho sempre stimato come la Juve Stabia. Ammiro la piazza e mi piace il calore del pubblico. Ringrazio il direttore Lovisa che conosco già da anni, e il club. Mi metto a disposizione del mister e prometto ai miei tifosi il massimo impegno sempre”. Le prime parole di Christian dopo la firma del contratto.

Il nuovo arrivato in casa gialloblù ha scelto la maglia numero 14.