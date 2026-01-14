Juve Stabia, ufficiale Dalle Mura: i dettagli dell'operazione

Il difensore lascia il Cosenza per vestire la maglia gialloblù

juve stabia ufficiale dalle mura i dettagli dell operazione
Castellammare di Stabia.  

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cosenza Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Pietrasanta il 2 febbraio 2002, Dalle Mura è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha esordito in Serie A il 2 agosto 2020 nella gara contro la SPAL.

Nella stagione 2020/21 si trasferisce alla Reggina in Serie B, collezionando 9 presenze. Nella stagione 2021/22 veste la maglia del Pordenone, con cui totalizza 17 presenze.

Nel campionato 2022/23 passa alla SPAL, scendendo in campo in 27 occasioni e fornendo 1 assist. La stagione 2023/24 lo vede invece alla Ternana, con cui colleziona 14 presenze.

Dalla stagione 2024/25 al Cosenza, in Serie BKT, disputa 23 gare mettendo a referto 1 assist, mentre nella stagione in corso, in Serie C girone C, ha collezionato 9 presenze.

Contento di aver ricevuto la chiamata da parte di un club che ho sempre stimato come la Juve Stabia. Ammiro la piazza e mi piace il calore del pubblico. Ringrazio il direttore Lovisa che conosco già da anni, e il club. Mi metto a disposizione del mister e prometto ai miei tifosi il massimo impegno sempre”. Le prime parole di Christian dopo la firma del contratto.

Il nuovo arrivato in casa gialloblù ha scelto la maglia numero 14.

Ultime Notizie