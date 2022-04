Vento forte, danni e disagi a Napoli: paura a Fuorigrotta Tutto come nelle previsioni delle protezione civile regionale

Vento forte: danni e disagi a Napoli. A Fuorigrotta si è registrata la caduta di calcinacci da un fabbricato. E' successo in via Giambattista Marino. Problemi si sono regostrati anche in altre zone della città a causa della presenza di rami pericolanti e cartelloni pubblicitari a rischio crollo. In allerta vigili del fuoco e protezione civile.

Tutto come nelle previsioni. La protezione civile della regione Campania ieri lo aveva annunciato emanando un avviso di allerta meteo proprio per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

L'allerta è in vigore fino alle 12 di domani, lunedì 18 aprile. "Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e ai cittadini di prestare la massima attenzione in occasione di gite fuori porta o attività in prossimità di pontili o zone alberate. Si ricorda che l'allerta vento non è associata ad alcun codice colore e che il colore Verde evidenzia solo l'assenza di criticità idrogeologica."