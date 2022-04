Cade lungo un sentiero in Costiera: salvata una donna In azione il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Paura, nel giorno di Pasqua, per un'escursionista in penisola Sorrentina. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha appena concluso un intervento di soccorso nel comprensorio del comune di Massa Lubrense. L’allarme è arrivato dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi per una donna, caduta lungo un sentiero.

Una donna era insieme ad un gruppo che stava percorrendo il sentiero 355 da Via Spina verso Recommone, quando un incidente le ha impedito di proseguire. Immediato quindi l'allarme da parte della guida del gruppo, di nazionalità tedesca.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si sono diretti verso il punto indicato ed hanno raggiunto la donna, accompagnando anche i sanitari del 118. L’escursionista è stata medicalizzata e poi imbarellata nella barella portantina per essere trasportata a valle.