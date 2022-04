Pasqua tragica a Napoli, uomo stroncato da un malore in auto a piazza Garibaldi Dramma e traffico in tilt nella piazza centrale del capoluogo partenopeo

Tragedia nel giorno di Pasqua a Napoli dove un uomo è morto nella centralissima piazza Garibaldi. A perdere la vita un automobilista in piazza Garibaldi per un malore, probabilmete un infarto. Secondo quanto raccontato da alcuni automobilisti, che hanno assistito all'accaduto, l'uomo avrebbe guidato in maniera irregolare, per poi schiantarsi con l'auto che si è ritrovato davanti ed ha perso completamente conoscenza. Traffico bloccato nella zona. Sono intervenuti gli agenti locali della polizia ed un'ambulanza per verificare le motivazioni del decesso.